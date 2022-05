Aktie in diesem Artikel Allianz 201,85 EUR

-0,05% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen Allianz 201,85 EUR -0,05% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Allianz SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Die Kosten für die Entschädigung von Anlegern im Zusammenhang mit dem Structured Alpha Fund der Allianz Global Investors U.S. entsprächen in etwa den vom Versicherer gebuchten Rückstellungen, schrieb Analyst Alan Devlin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Thema habe den Aktienkurs latent belastet, dieser biete nunmehr eine attraktive Gelegenheit zum Einstieg./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2022 / 22:58 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.