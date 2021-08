Aktie in diesem Artikel Allianz 198,44 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Allianz nach Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms noch in diesem Jahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Damit habe er in diesem Jahr nicht mehr gerechnet, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/he