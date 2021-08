Aktie in diesem Artikel Allianz 197,14 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Allianz SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Der Analyst Philip Kett zeigte sich in einer Reaktion auf den Quartalsbericht am Freitag beeindruckt von der Erholung des Versicherers im Bereich Leben und Gesundheit./ag/bek