NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Allianz SE von 240 auf 230 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Schatten der rechtlichen Probleme in den USA, wegen der er sein Kursziel reduziert habe, schienen die Anleger das erfolgreiche zweite Quartal des Versicherers kaum registriert zu haben, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen an und sieht zum neuen Kursziel immer noch über 20 Prozent Luft nach oben./gl/la