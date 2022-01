Aktie in diesem Artikel Allianz 220,10 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Allianz SE von 250 auf 265 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem schwierigen zweiten Halbjahr 2021 stehe die Aktie des Versicherers nun vor einer Neubewertung, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/mis