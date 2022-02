Aktie in diesem Artikel Allianz 206,95 EUR

1,75% Charts

News

Analysen

Allianz 206,95 EUR 1,75% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Die Übernahme des griechischen Versicherers European Reliance sei ein hervorragendes Beispiel, wie die Münchner in hochprofitablen Märkten eine Führungsrolle übernehmen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag/jha/