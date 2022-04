Aktie in diesem Artikel Allianz 217,50 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Allianz SE vor Quartalszahlen von 265 auf 260 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Philip Kett reduzierte die Prognose für den Gewinn je Aktie 2022 um 5,5 Prozent. Mit Naturkatastrophen und Marktschwankungen dürfte der Versicherer aber gut zurechtkommen, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/he