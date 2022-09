Aktie in diesem Artikel Allianz 161,10 EUR

1,02% Charts

News

Analysen

Allianz 161,10 EUR 1,02% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz SE anlässlich des Tauschgeschäfts mit der Unicredit in Kroatien auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bei dem Geschäft gibt der deutsche Versicherer seinen bisherigen Minderheitsanteil an der Zagrebacka Bank (Zaba) an die Unicredit ab und erhält im Gegenzug von der Zaba deren Anteil am kroatischen Allianz-Geschäft./edh/tav