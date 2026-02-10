DAX 24.902 -0,3%ESt50 6.037 -0,2%MSCI World 4.573 +0,1%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.229 -2,8%Euro 1,1900 +0,0%Öl 70,31 +1,8%Gold 5.085 +1,2%
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 BASF BASF11 Gerresheimer A0LD6E Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001
DAX etwas tiefer -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- BMW, Telekom, Goldpreis, Lyft, Moderna, Robinhood, VERBIO im Fokus
DAX tendiert schwächer - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke verschoben?
Ausblick: Siemens veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Allianz Aktie

Allianz Aktien-Sparplan
373,00 EUR -5,00 EUR -1,32 %
STU
Marktkap. 147,28 Mrd. EUR

KGV 11,74 Div. Rendite 5,20%
WKN 840400

ISIN DE0008404005

Symbol ALIZF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Allianz Buy

12:51 Uhr
Allianz Buy
Allianz
Allianz
373,00 EUR -5,00 EUR -1,32%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 459 Euro auf "Buy" belassen. Der Markt sehe die erste KI-Versicherungs-App über die ChatGPT-Plattform als Risiko für die Vertriebsnetze der etablierten Versicherer, schrieb Michael Huttner am Dienstagnachmittag. Er hält die negativen Kursreaktionen in der Branche jedoch für übertrieben. Die Kosten- und Effizienzvorteile der KI für die etablierten Versicherer könnten seiner Meinung nach das neue Vertriebsrisiko klar kompensieren./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 15:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Allianz Buy

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
459,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
372,80 €		 Abst. Kursziel*:
23,12%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
373,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,06%
Analyst Name:
Michael Huttner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
385,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

