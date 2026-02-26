Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Allianz Buy

08:01 Uhr

Aktie in diesem Artikel Allianz 385,20 EUR 1,40 EUR 0,36% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 459 Euro belassen. Die Jahreszahlen des Versicherers seien weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Michael Huttner in seinem Rückblick vom Donnerstagabend. Beeindruckt habe die Zuversicht, mit der das Management die Zahlen und den Ausblick auf der anschließenden Analystenkonferenz besprochen habe./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 20:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

