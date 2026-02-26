Allianz Aktie
Marktkap. 145,04 Mrd. EURKGV 11,74 Div. Rendite 5,20%
WKN 840400
ISIN DE0008404005
Symbol ALIZF
Allianz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 459 Euro belassen. Die Jahreszahlen des Versicherers seien weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Michael Huttner in seinem Rückblick vom Donnerstagabend. Beeindruckt habe die Zuversicht, mit der das Management die Zahlen und den Ausblick auf der anschließenden Analystenkonferenz besprochen habe./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 20:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Allianz Buy
|Unternehmen:
Allianz
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
459,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
384,10 €
|Abst. Kursziel*:
19,50%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
385,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,16%
|
Analyst Name:
Michael Huttner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
387,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
