Allianz Aktie

385,20 EUR +1,40 EUR +0,36 %
STU
Marktkap. 145,04 Mrd. EUR

KGV 11,74 Div. Rendite 5,20%
WKN 840400

ISIN DE0008404005

Symbol ALIZF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Allianz Buy

08:01 Uhr
Allianz Buy
Allianz
385,20 EUR 1,40 EUR 0,36%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 459 Euro belassen. Die Jahreszahlen des Versicherers seien weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Michael Huttner in seinem Rückblick vom Donnerstagabend. Beeindruckt habe die Zuversicht, mit der das Management die Zahlen und den Ausblick auf der anschließenden Analystenkonferenz besprochen habe./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 20:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
459,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
384,10 €		 Abst. Kursziel*:
19,50%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
385,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,16%
Analyst Name:
Michael Huttner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
387,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Allianz

08:01 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.02.26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
26.02.26 Allianz Kaufen DZ BANK
26.02.26 Allianz Neutral UBS AG
26.02.26 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
