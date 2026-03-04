DAX 24.205 +1,7%ESt50 5.871 +1,7%MSCI World 4.491 +0,1%Top 10 Crypto 9,2950 +1,4%Nas 22.807 +1,3%Bitcoin 62.437 +0,0%Euro 1,1606 -0,2%Öl 83,51 +1,1%Gold 5.161 +0,4%
Iran-Krieg bleibt bestimmendes Thema: DAX-Erholung wieder Geschichte? Schwacher Handelsstart voraus
Goldpreis: Seitwärtstendenz auf erhöhtem Niveau Goldpreis: Seitwärtstendenz auf erhöhtem Niveau
Allianz Aktie

Allianz Aktien-Sparplan
359,00 EUR -2,00 EUR -0,55 %
FSE
Marktkap. 135,11 Mrd. EUR

KGV 13,65 Div. Rendite 4,38%
NEU
WKN 840400

Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
ISIN DE0008404005

Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Symbol ALIZF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Allianz Buy

08:11 Uhr
Allianz Buy
Aktie in diesem Artikel
Allianz
359,00 EUR -2,00 EUR -0,55%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 459 Euro belassen. Der Jahresstart der europäischen Versicherungsaktien sei ungewöhnlich schwach gewesen, schrieb Michael Christodoulou am Mittwoch in seinem Branchenkommentar. Grund seien sinkende Prämien und KI-Verdrängungssorgen. Christodoulou hält diese allerdings für übertrieben und die Vergangenheit spreche für eine starke Kurserholung./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 15:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Allianz Buy

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
459,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
358,70 €		 Abst. Kursziel*:
27,96%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
359,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,86%
Analyst Name:
Michael Christodoulou 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
387,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

