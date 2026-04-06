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Marktkap. 139,89 Mrd. EUR

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Symbol ALIZF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Allianz Buy

08:11 Uhr
Allianz Buy
Aktie in diesem Artikel
Allianz
370,60 EUR 3,20 EUR 0,87%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 504 Euro auf "Buy" belassen. Von der deutschen Rentenreform dürfte unter den Versicherern die Allianz am meisten profitieren, schrieb Michael Huttner in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 16:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Allianz Buy

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
504,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
367,50 €		 Abst. Kursziel*:
37,14%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
370,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,00%
Analyst Name:
Michael Huttner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
392,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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