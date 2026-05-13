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Marktkap. 140,01 Mrd. EUR

KGV 14,10 Div. Rendite 4,38%
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WKN 840400

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ISIN DE0008404005

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Symbol ALIZF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Allianz Buy

08:01 Uhr
Allianz Buy
Aktie in diesem Artikel
Allianz
377,70 EUR 4,20 EUR 1,12%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 504 Euro auf "Buy" belassen. Der Versicherer dürfte die aktuelle Markterwartung für den operativen Gewinn 2026 übertreffen, schrieb Michael Huttner am Mittwochnachmittag im Resümee des Quartalsberichts. Zudem investiere die Allianz ins Wachstum und die Kapitalgenerierung sei stark und nachhaltig. Überdies seien die Aktien attraktiv bewertet./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Allianz Buy

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
504,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
375,00 €		 Abst. Kursziel*:
34,40%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
377,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,44%
Analyst Name:
Michael Huttner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
399,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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