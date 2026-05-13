Allianz Aktie
Marktkap. 140,01 Mrd. EURKGV 14,10 Div. Rendite 4,38%
WKN 840400
ISIN DE0008404005
Symbol ALIZF
Allianz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 504 Euro auf "Buy" belassen. Der Versicherer dürfte die aktuelle Markterwartung für den operativen Gewinn 2026 übertreffen, schrieb Michael Huttner am Mittwochnachmittag im Resümee des Quartalsberichts. Zudem investiere die Allianz ins Wachstum und die Kapitalgenerierung sei stark und nachhaltig. Überdies seien die Aktien attraktiv bewertet./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Allianz Buy
|Unternehmen:
Allianz
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
504,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
375,00 €
|Abst. Kursziel*:
34,40%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
377,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,44%
|
Analyst Name:
Michael Huttner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
399,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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