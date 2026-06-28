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Symbol ALIZF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Allianz Buy

08:21 Uhr
Allianz Buy
Aktie in diesem Artikel
Allianz
408,90 EUR 2,60 EUR 0,64%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 684 Euro auf "Buy" belassen. Die Präsentationen hätten sich vorwiegend auf den deutschen Markt konzentriert, schrieb Michael Huttner am Samstag. Der Experte geht aber davon aus, dass sich die Erkenntnisse über ein beschleunigtes Wachstum auch stark auf die übrigen Geschäftsbereiche des Versicherers übertragen lassen. Die Bewertung der Aktien sei vielversprechend./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2026 / 13:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JPstock / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Allianz Buy

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
684,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
408,60 €		 Abst. Kursziel*:
67,40%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
408,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
67,28%
Analyst Name:
Michael Huttner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
422,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Allianz

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