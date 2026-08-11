Allianz Aktie
Marktkap. 166,43 Mrd. EURKGV 14,10 Div. Rendite 4,38%
WKN 840400
ISIN DE0008404005
Symbol ALIZF
AI Analyse
Allianz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz nach der Telefonkonferenz zu den Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 684 Euro auf "Buy" belassen. Die Prognosen des Versicherers für das Wachstum des operativen Gewinns 2024 bis 2027 und des Gewinns je Aktie im Kerngeschäft in diesem Zeitraum eröffneten entsprechendes Wachstumspotenzial, schrieb Michael Huttner am Freitagnachmittag. Das gelte nicht zuletzt für die im Anlage-Managment erzielten Ergebnisse./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 16:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JPstock / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Allianz Buy
|Unternehmen:
Allianz
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
684,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
439,70 €
|Abst. Kursziel*:
55,56%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
438,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
55,88%
|
Analyst Name:
Michael Huttner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
439,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Allianz
|10.08.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|15.07.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.06.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.06.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.