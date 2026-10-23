Allianz Aktie
Marktkap. 162,71 Mrd. EURKGV 14,10 Div. Rendite 4,38%
WKN 840400
ISIN DE0008404005
Symbol ALIZF
AI Analyse
Allianz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 684 Euro auf "Buy" belassen. Die sehr starke Performance der Vermögensverwaltungstochter Pimco und die robusten Erträge im Lebensversicherungsgeschäft signalisierten, dass der Versicherer weiterhin auf dem besten Weg sei, das obere Ende der Ausblicksspanne für 2026 mindestens zu erreichen, schrieb Michael Huttner am Freitag. Die Aktie sei attraktiv bewertet./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Allianz Buy
|Unternehmen:
Allianz
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
684,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
424,50 €
|Abst. Kursziel*:
61,13%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
429,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
59,22%
|
Analyst Name:
Michael Huttner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
468,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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