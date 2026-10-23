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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Allianz Buy

08:56 Uhr
Allianz Buy
Aktie in diesem Artikel
Allianz
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 684 Euro auf "Buy" belassen. Die sehr starke Performance der Vermögensverwaltungstochter Pimco und die robusten Erträge im Lebensversicherungsgeschäft signalisierten, dass der Versicherer weiterhin auf dem besten Weg sei, das obere Ende der Ausblicksspanne für 2026 mindestens zu erreichen, schrieb Michael Huttner am Freitag. Die Aktie sei attraktiv bewertet./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Allianz Buy

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
684,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
424,50 €		 Abst. Kursziel*:
61,13%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
429,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
59,22%
Analyst Name:
Michael Huttner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
468,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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