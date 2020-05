Aktie in diesem Artikel Allianz 170,64 EUR

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz SE nach Eckdaten für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 232 Euro belassen. Der operative Gewinn des Versicherers habe der durchschnittlichen Markterwartung entsprochen, der Überschuss habe aber darunter gelegen, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der Unsicherheit über die Entwicklung im Gesamtjahr könnten die Aktien sich nach der Feiertagspause zunächst unterdurchschnittliche entwickeln. Allerdings sei auch fast sicher, dass die Assekuranz die Dividende von 9,60 Euro je Anteilsschein ausschütten werde, was den Kurs stützen sollte./mis/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2020 / / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



