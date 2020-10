Aktie in diesem Artikel Allianz 167,04 EUR

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 232 Euro belassen. Inflation sei schlecht für Sachversicherer und gut für Lebensversicherer, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Ökonomen der Bank erwarteten für Europa und die USA in den kommenden Jahren nur geringen Preisauftrieb, was entsprechend günstig für Sachversicherer sei. Damit einher gehe ein Niedrigzinsumfeld, in dem er Direct Line, Munich Re, Tryg und Zurich favorisiert. Auch Generali gehört zu seinen bevorzugten Werten./ag/mis