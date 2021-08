Aktie in diesem Artikel Allianz 199,36 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Allianz SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 254 Euro belassen. Analyst Michael Huttner aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie sein Bewertungsraster für europäische Versicherer. Seine Matrix beinhalte Bewertungs- und Kursentwicklungsveränderungen der von ihm beobachteten 34 Versicherer sowie Details zu seinen Schätzungen im Vergleich zum Konsens. Den Kurseinbruch der Allianz-Aktie Anfang August sieht er als "außergewöhnliche Chance", in den Wert einzusteigen. Er rechnet mit einem zehnprozentigen Dividendenanstieg 2021 und der Rückkehr zu regelmäßigen Aktienrückkäufen./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2021 / 14:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.