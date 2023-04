Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Allianz Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 309 Euro belassen. Die Kurse der breit aufgestellten Assekuranzen Generali, Axa und Allianz hätten sich seit Jahresbeginn gut entwickelt, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Nur der Kurs von Zurich sei im Vergleich dazu zurückgeblieben. Als Gründe für die Kursgewinne trotz Bedenken der Investoren machte der Experte steigende Dividenden, steigende Preise und eine sehr gute Liquiditätslage der Versicherer aus./bek/ag

