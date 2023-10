Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 309 Euro belassen. Die wohl noch länger hohen Zinsen seien für alle Versicherungssegmente generell positiv, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Deutliche Anhebungen beinhalteten allerdings das Risiko von Mittelabflüssen im Lebensversicherungsgeschäft, während für die anderen Bereiche eine höhere Inflation gefährlich sei. Allianz könnte derweil mit den Quartalszahlen am 10. November positiv überraschen und zusätzliche Aktienrückkäufe für eine Milliarde Euro tätigen./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2023 / 14:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

