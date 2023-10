Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

25.10.23

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 309 Euro belassen. Von den zwei neu eingeführten Rechnungslegungsposten für Nichtlebensversicherer nach IFRS17 dürfte die Allianz am wenigsten profitieren, weil sie am stärksten diversifiziert sei, gefolgt von Generali, AXA und Zurich, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Allianz ist sein "Top Pick" unter den Kompositversicherern aufgrund ihrer starken Erfolgsbilanz mit ihren jährlichen Aktienrückkäufen seit 2017./edh/la

