Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Allianz Buy

12:21 Uhr

Aktie in diesem Artikel Allianz 231,50 EUR 1,25 EUR 0,54% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 309 Euro belassen. "Hoffentlich Allianz

versichert" - diesen alten Werbeslogan der Münchner könne man fast eins zu eins auf die Anlagestory anwenden, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Versicherer zeige nämlich weiter Stärke und erfülle die Ansprüche./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2023 / 17:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gary718 / Shutterstock.com