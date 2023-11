Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 309 Euro belassen. Die Präsentation des Managements habe seine Einschätzung bestätigt, dass der Versicherer sein operatives Ergebnis bei geringer Volatilität um durchschnittlich rund 6 Prozent jährlich steigern wird, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/ajx

