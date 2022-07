Aktie in diesem Artikel Allianz 172,92 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Allianz vor den am 5. August erwarteten Quartalszahlen von 270 auf 250 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Mittelzuflüsse in der Vermögensverwaltung dürften wohl weiter rückläufig gewesen sein, die Geschäftsentwicklung in anderen Bereichen sei aber wohl solide geblieben, schrieb Analyst Andrew Sinclair in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Solvabilität, die die Widerstandskraft der Versicherer in schlechten Zeiten zeigt, dürfte stark geblieben sein. Sein gesenktes Kursziel spiegele leicht gekappte Ergebnisprognosen wider sowie höhere Eigenkapitalkosten im gesamten Sektor./ck/tav