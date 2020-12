Aktie in diesem Artikel Allianz 197,52 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Allianz SE auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 224 Euro belassen. Die europäischen Assekuranzen profitierten von Umschichtungen in werthaltige Sektoren im Zuge des Konjunkturzyklus, schrieb Analyst Jon Hocking in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Qualität der Ergebnisse dürfte zunehmen, weil die Profitabilität in der Schaden-Unfall-Versicherung steige. Aktienrückkäufe dürfte es seitens der Allianz im zweiten Halbjahr 2021 geben./bek/gl