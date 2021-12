Aktie in diesem Artikel Allianz 203,40 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Allianz SE von 223 auf 246 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Im Versicherungssektor werde es wohl weiterhin robuste Kapitalrückflüsse geben, schrieb Analyst Fulin Liang in einem am Montag vorliegenden Sektorausblick auf das Jahr 2022. Mit einem "Overweight"-Votum geht er generell weiter optimistisch an die Branche heran. Sein "Top Pick" bleibt Prudential. Für die Allianz erhöhte er nach dem Kapitalmarkttag seine Schätzungen im Bereich der Schaden- und Unfallversicherung./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2021 / 05:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.