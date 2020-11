Aktie in diesem Artikel Allianz 190,28 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz SE nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Das zweite Quartal des Versicherungsunternehmens sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Solvabilitätsquote sei aber wie in den Quartalen zuvor Quelle einer leichten Enttäuschung gewesen./mf/bek