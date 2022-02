Aktie in diesem Artikel Allianz 224,10 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz SE nach Geschäftszahlen, einer milliardenschweren Rückstellung und einem angekündigten Aktienrückkauf auf "Neutral" mit einem Kursziel von 255 Euro belassen. Letzteren wertete Analyst Kamran Hossain in einer ersten Reaktion am Donnerstag als positiv, denn er belege, dass der Großversicherer aktuelle und zukünftige höhere Kosten verkraften könne. Die vorgeschlagenen Dividende decke sich mit den Erwartungen. An den Konsensschätzungen für 2022 dürfte sich nach den Nachrichten nicht viel ändern, prognostizierte der Experte./bek/he