NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Allianz SE nach Quartalszahlen von 255 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Kamran Hossain passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das Schaden- und Unfallgeschäft des Versicherers an./bek/he