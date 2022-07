Aktie in diesem Artikel Allianz 172,86 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz SE vor Quartalszahlen Anfang August auf "Neutral" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Das Geschäft mit der Lebens- und Krankenversicherung dürfte sich im zweiten Quartal im Rahmen der auch für das Gesamtjahr erwarteten Weise entwickelt haben, schrieb Analyst Kamran Hossain in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Für das Anlage-Management prognostiziert der Experte einen Mittelabfluss von netto 18 Milliarden Euro, belastet von starken Marktschwankungen im zweiten Quartal./bek/ag