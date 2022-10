Aktie in diesem Artikel Allianz 171,32 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Allianz von 220 auf 210 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Kamran Hossain aktualisierte mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen sein Bewertungsmodell für den Versicherer. In einer am Dienstag vorliegenden Studie reduzierte er seine operativen Ergebnisschätzungen für die Jahre bis 2024 geringfügig./gl/he