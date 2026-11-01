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AI Analyse

UBS AG

Allianz Neutral

12:11 Uhr
Allianz Neutral
Aktie in diesem Artikel
Allianz
469,40 EUR 3,10 EUR 0,66%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Allianz nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Neutral" belassen. Der operative Gewinn des Versicherers habe über den Erwartungen gelegen, schrieb Will Hardcastle am Donnerstag in seiner Beurteilung des dritten Quartals. In der Folge davon sei das obere Ende der Zielspanne erhöht worden. Der Experte geht aber davon aus, dass das vierte Quartal weniger gut wird, weshalb sich das dritte Jahresviertel nicht vollständig im Ausblick widerspiegele./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Allianz Neutral

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
460,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
467,60 €		 Abst. Kursziel*:
-1,63%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
469,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,00%
Analyst Name:
Will Hardcastle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
472,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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