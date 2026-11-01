Allianz Aktie
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Marktkap. 173,35 Mrd. EURKGV 14,10 Div. Rendite 4,38%
WKN 840400
ISIN DE0008404005
Symbol ALIZF
AI Analyse
Allianz Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Allianz nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Neutral" belassen. Der operative Gewinn des Versicherers habe über den Erwartungen gelegen, schrieb Will Hardcastle am Donnerstag in seiner Beurteilung des dritten Quartals. In der Folge davon sei das obere Ende der Zielspanne erhöht worden. Der Experte geht aber davon aus, dass das vierte Quartal weniger gut wird, weshalb sich das dritte Jahresviertel nicht vollständig im Ausblick widerspiegele./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Allianz Neutral
|Unternehmen:
Allianz
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
460,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
467,60 €
|Abst. Kursziel*:
-1,63%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
469,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,00%
|
Analyst Name:
Will Hardcastle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
472,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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