NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Allianz SE vor Quartalszahlen von 195 auf 202 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Fokus dürfte auf den von der Corona-Krise verursachten Bealstungen liegen, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechne künftig mit einem deutlich besseren Abschneiden des Versicherers im Anlagegeschäft, weshalb er das Kursziel erhöht habe./bek/mis