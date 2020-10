Aktie in diesem Artikel Allianz 163,66 EUR

0,44% Charts

News

Analysen

Allianz 163,66 EUR 0,44% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Allianz-Aktie vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 208 Euro belassen. Er rechne bei dem Versicherer mit einer verbesserten Kapitalausstattung sowie einer stabilen Gewinnentwicklung im Vergleich zum Vorquartal, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/edh