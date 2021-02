Aktie in diesem Artikel Allianz 195,76 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz SE nach Jahreszahlen für 2020 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 224 Euro belassen. Die wichtigsten Kennziffern seien stark ausgefallen, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die vom Versicherer vorgeschlagene Dividende entspreche zugleich den Erwartungen./ck/la