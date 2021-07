Aktie in diesem Artikel Allianz 211,10 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Allianz SE vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 228 Euro belassen. Auch wenn die Unsicherheiten wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie immer noch nicht vorbei seien, sehe er den Versicherer gut positioniert, im laufenden Jahr eigene Aktien im Wert von 750 Millionen Euro zurückzukaufen, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Montag vorliegenden Studie. Mögliche konkrete Aussagen zum Timing der Rückkäufe bei der Veröffentlichung der Zahlen könnten zum Kurstreiber für die Aktie werden./gl/bek