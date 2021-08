Aktie in diesem Artikel Allianz 196,96 EUR

0,47% Charts

News

Analysen

Allianz 196,96 EUR 0,47% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Allianz SE nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 228 Euro belassen. Der Versicherer habe erneut stark abgeschnitten und die Ergebniserwartungen klar übertroffen, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht das Unternehmen auf einem guten Weg zu seinen Jahreszielen./gl/bek