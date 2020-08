Aktie in diesem Artikel Allianz 179,58 EUR

-0,94% Charts

News

Analysen

Allianz 179,58 EUR -0,94% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Allianz-Aktie auf "Underperform" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Die Belastungen für die Versicherer durch die Corona-Krise dürften in den Zahlen für das erste Halbjahr weitgehend berücksichtigt sein, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings könnte es im verbleibenden Jahr noch Bremsspuren geben./mf/edh