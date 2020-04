NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie auf "Buy" mit einem Kursziel von 1450 US-Dollar belassen. Die Quartalszahlen des Google-Mutterkonzerns seien gemischt ausgefallen, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Dienstag vorliegenden Studie. den starken ersten beiden Monaten des laufenden Jahres sei ein spürbarer Rückgang beim Werbeumsatz im März gefolgt./he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2020 / 16:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2020 / 16:41 / ET





