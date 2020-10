NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktie nach Quartalszahlen von 1990 auf 2250 US-Dollar angehoben und das Papier auf der "Conviction Buy List" belassen. Der Umsatz der Google-Holding habe den Marktkonsens um acht Prozent hinter sich gelassen, schrieb Analystin Heather Bellini in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der gesamte mit Werbung erzielte Umsatz sei im Jahresvergleich fünfmal so stark gestiegen wie erwartet./bek/tav