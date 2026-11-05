Alphabet A (ex Google) Aktie
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Marktkap. 3,16 Bio. EURKGV 28,96 Div. Rendite 0,27%
WKN A14Y6F
ISIN US02079K3059
Symbol GOOGL
AI Analyse
Alphabet A (ex Google) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktie mit einem Kursziel von 325 US-Dollar auf "Market-Perform"belassen. Über KI-Werte sei nach der US-Zwischenwahl mit dem Triumph der Demokraten ein "blauer Tsunami" hereingebrochen, schrieben die Branchenanalysten am Freitag. Die Entwicklung sei zwar nicht völlig bedeutungslos, doch gemessen an dem, was im Vorfeld der Zwischenwahlen bereits eingepreist worden sei, halten die Experten die Marktreaktion für übertrieben. Sie bleiben der Ansicht, dass die neuen Amtsträger letztlich ihren Widerstand gegen KI-Rechenzentren abschwächen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 06:13 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 06:13 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Market-Perform
|Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 325,00
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
$ 282,57
|Abst. Kursziel*:
15,02%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
$ 286,04
|Abst. Kursziel aktuell:
13,62%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 374,57
*zum Zeitpunkt der Analyse
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