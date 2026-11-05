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AI Analyse

Bernstein Research

Alphabet A (ex Google) Market-Perform

10:16 Uhr
Alphabet A (ex Google) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Alphabet A (ex Google)
255,95 EUR 4,40 EUR 1,75%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktie mit einem Kursziel von 325 US-Dollar auf "Market-Perform"belassen. Über KI-Werte sei nach der US-Zwischenwahl mit dem Triumph der Demokraten ein "blauer Tsunami" hereingebrochen, schrieben die Branchenanalysten am Freitag. Die Entwicklung sei zwar nicht völlig bedeutungslos, doch gemessen an dem, was im Vorfeld der Zwischenwahlen bereits eingepreist worden sei, halten die Experten die Marktreaktion für übertrieben. Sie bleiben der Ansicht, dass die neuen Amtsträger letztlich ihren Widerstand gegen KI-Rechenzentren abschwächen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 06:13 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 06:13 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Market-Perform

Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 325,00
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
$ 282,57		 Abst. Kursziel*:
15,02%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
$ 286,04		 Abst. Kursziel aktuell:
13,62%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 374,57

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

02.11.26 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Alphabet A (ex Google) Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.10.26 Alphabet A (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 Alphabet A (ex Google) Neutral UBS AG
29.10.26 Alphabet A (ex Google) Outperform RBC Capital Markets
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