NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1870 US-Dollar belassen. Analyst Douglas Anmuth attestierte dem Internetkonzern in einer am Freitag vorliegenden Studie ein blitzsauberes Quartal. Dank der Erholung des Werbegeschäfts seien die Umsatzerwartungen klar übertroffen worden./ag/ajx