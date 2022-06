NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alphabet C-Aktie von 3200 auf 2800 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Douglas Anmuth kürzte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie seine Annahmen für Internetwerte mit Blick auf den jüngsten makroökonomischen Gegenwind und Wechselkurseffekte. Einige Konzerne sieht er insbesondere durch geringere Werbeausgaben der Kunden betroffen - dieser negative Effekt sei bei der Google-Mutter Alphabet jedoch geringer, da die Nachrichtensuche auch gegenüber einem schwachen ökonomischen Umfeld relativ unempfindlich sei./tav/jha/