NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Alphabet C-Aktie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 140 US-Dollar belassen. Die Berichtssaison der US-Internet-Unternehmen setze sich in der kommenden Woche fort mit Alphabet, Meta, Spotify und Amazon, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Stimmung sei konjunkturell von Vorsicht geprägt in einem Markt, der bereits durchdrungen und gereift sei. Zu Alphabet schrieb er: Das Werbegeschäft, insbesondere die Suchmaschine Google, sollte sich besser als andere Plattformen geschlagen haben. Alphabet dürfte weiterhin hoch rentabel sein, einen starken Cashflow generieren und eine starke Bilanz aufweisen./ck/tih