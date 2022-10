NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Alphabet C-Aktie nach Zahlen von 136 auf 115 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das dritte Quartal der Google-Mutter sei schwächer als erwartet ausgefallen, Analyst Douglas Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Fokus werde nach diesem Quartal aber vor allem auf den Gewinn- und Margenniveaus liegen, insbesondere darauf, ob sich die Kostenstruktur im Jahr 2023 verbessern werde./ck/ajx