Aktie in diesem Artikel Alstom S.A. 44,76 EUR

1,34% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen Alstom S.A. 44,76 EUR 1,34% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Alstom vor Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Sie habe ihre Schätzungen für die Aufträge des Bahntechnik-Herstellers nach jüngst bekannt gegebenen größeren Orders und angesichts eines vollen Auftragsbuchs nach oben angepasst, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dagegen revidierte sie ihre Prognosen für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) nach unten, um damit den deutlicher als erwartet ausfallenden Auswirkungen von Lockdown-Maßnahmen Rechnung zu tragen. Insgesamt sieht sie Alstom aber weiter positiv./gl/edh

Werbung

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2021 / 22:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.