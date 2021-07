NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Alstom nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der französische Zug- und Bahntechnikhersteller sei stark ins neue Geschäftsjahr gestartet, wobei der Auftragseingang deutlich über den Erwartungen gelegen habe, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Konzern sei ein wesentlicher Profiteur der aktuell guten Entwicklung im Bahngeschäft./tav/edh