NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Alstom von 46 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Simon Toennessen rechnet in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Geschäftsjahresergebnisse mit steigendem Optimismus der Anleger. Die Ziele für den Barmittelfluss dürften positiv überraschen. Das gesunkene Kursziel begründet der Experte mit einem anderen Bewertungsmaßstab./ag/ajx