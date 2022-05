NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alstom nach Zahlen für das angelaufene Geschäftsjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Zugbauer habe solide abgeschnitten, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der freie Barmittelzufluss habe die Markterwartung deutlich übertroffen. Gleichwohl müssten die Franzosen mit Blick auf die Ziele für das gerade angelaufene Geschäftsjahr für mehr Klarheit sorgen./la/gl